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Муртаева Матрена Федотова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаева Матрена Федотова
Пол
жен
Номер записи
3219
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
143
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Муртаева Федота Афанасьева [2]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 143
01 | Муртаев Афанасий Григорьев: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Устиния: - / 22 | крестьянка - жена Муртаева Афанасия Григорьева [1]
03 | Муртаев Федот Афанасьев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Муртаева Афанасия Григорьева [1]
04 | Муртаева Матрена Федотова: - / 23 | крестьянка - дочь Муртаева Федота Афанасьева [2]
05 | Муртаев Иван Федотов: - / 0 | крестьянин - сын Муртаева Федота Афанасьева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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