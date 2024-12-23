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Муртаев Федот Афанасьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Федот Афанасьев
Пол
муж
Номер записи
3218
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
143
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Муртаева Афанасия Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 143
01 | Муртаев Афанасий Григорьев: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Устиния: - / 22 | крестьянка - жена Муртаева Афанасия Григорьева [1]
03 | Муртаев Федот Афанасьев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Муртаева Афанасия Григорьева [1]
04 | Муртаева Матрена Федотова: - / 23 | крестьянка - дочь Муртаева Федота Афанасьева [2]
05 | Муртаев Иван Федотов: - / 0 | крестьянин - сын Муртаева Федота Афанасьева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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