Муртаев Василий Семенов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муртаев Василий Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3211
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 142
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Муртаева Семена Федорова [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1828
- Возраст по текущей РС
- 5,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 142
01 | Муртаев Федор Григорьев: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Матрена Афанасьева: - / 38 | крестьянка - жена Муртаева Федора Григорьева [1]
03 | Муртаева Прасковья: - / 18,5 | крестьянка - падчерица Муртаева Федора Григорьева [1]
04 | Муртаев Семен Федоров: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Муртаева Федора Григорьева [1]
05 | Муртаева Ксения: - / 26 | крестьянка - жена Муртаева Семена Федорова [4]
06 | Муртаева Ольга Семенова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Муртаева Семена Федорова [4]
07 | Муртаев Василий Семенов: - / 5,5 | крестьянин - сын Муртаева Семена Федорова [1]
08 | Муртаев Иван Григорьев: 18 / 36 | крестьянин - брат Муртаева Федора Григорьева [1]
09 | Муртаева Варвара Петрова: - / 36 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Григорьева [8]
10 | Муртаева Татьяна Иванова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Григорьева [8]
11 | Муртаев Александр Иванов: - / 6,5 | крестьянин - сын Муртаева Ивана Григорьева [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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