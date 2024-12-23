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Муртаев Семен Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Семен Федоров
Пол
муж
Номер записи
3208
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Муртаева Федора Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
4,5
Возраст по текущей РС
22,5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 142
01 | Муртаев Федор Григорьев: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Матрена Афанасьева: - / 38 | крестьянка - жена Муртаева Федора Григорьева [1]
03 | Муртаева Прасковья: - / 18,5 | крестьянка - падчерица Муртаева Федора Григорьева [1]
04 | Муртаев Семен Федоров: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Муртаева Федора Григорьева [1]
05 | Муртаева Ксения: - / 26 | крестьянка - жена Муртаева Семена Федорова [4]
06 | Муртаева Ольга Семенова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Муртаева Семена Федорова [4]
07 | Муртаев Василий Семенов: - / 5,5 | крестьянин - сын Муртаева Семена Федорова [1]
08 | Муртаев Иван Григорьев: 18 / 36 | крестьянин - брат Муртаева Федора Григорьева [1]
09 | Муртаева Варвара Петрова: - / 36 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Григорьева [8]
10 | Муртаева Татьяна Иванова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Григорьева [8]
11 | Муртаев Александр Иванов: - / 6,5 | крестьянин - сын Муртаева Ивана Григорьева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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