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Муртаев Федор Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Федор Григорьев
Пол
муж
Номер записи
3205
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
умер
Год убытия
1826
Год рождения вычисленный
1788
Год смерти
1826
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 142
01 | Муртаев Федор Григорьев: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Матрена Афанасьева: - / 38 | крестьянка - жена Муртаева Федора Григорьева [1]
03 | Муртаева Прасковья: - / 18,5 | крестьянка - падчерица Муртаева Федора Григорьева [1]
04 | Муртаев Семен Федоров: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Муртаева Федора Григорьева [1]
05 | Муртаева Ксения: - / 26 | крестьянка - жена Муртаева Семена Федорова [4]
06 | Муртаева Ольга Семенова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Муртаева Семена Федорова [4]
07 | Муртаев Василий Семенов: - / 5,5 | крестьянин - сын Муртаева Семена Федорова [1]
08 | Муртаев Иван Григорьев: 18 / 36 | крестьянин - брат Муртаева Федора Григорьева [1]
09 | Муртаева Варвара Петрова: - / 36 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Григорьева [8]
10 | Муртаева Татьяна Иванова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Григорьева [8]
11 | Муртаев Александр Иванов: - / 6,5 | крестьянин - сын Муртаева Ивана Григорьева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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