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Муртаев Егор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Егор Васильев
Пол
муж
Номер записи
3201
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
141
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Муртаева Василия Григорьева [1]
Дата рождения, указанная в РС
1817
Возраст по текущей РС
16,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 141
01 | Муртаев Василий Григорьев: 19 / 34 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Ульяна Кузьмина: - / 26 | крестьянка - жена Муртаева Василия Григорьева [1]
03 | Муртаев Егор Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Муртаева Василия Григорьева [1]
04 | Муртаева Анисья Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [1]
05 | Муртаева Екатерина Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [1]
06 | Муртаева Ксения Васильева: - / 5 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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