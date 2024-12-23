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Муртаев Василий Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Василий Григорьев
Пол
муж
Номер записи
3199
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
141
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 141
01 | Муртаев Василий Григорьев: 19 / 34 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Ульяна Кузьмина: - / 26 | крестьянка - жена Муртаева Василия Григорьева [1]
03 | Муртаев Егор Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Муртаева Василия Григорьева [1]
04 | Муртаева Анисья Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [1]
05 | Муртаева Екатерина Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [1]
06 | Муртаева Ксения Васильева: - / 5 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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