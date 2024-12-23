Фомочкин Никанор Петров
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Фомочкин Никанор Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3198
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 140
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- брат Фомочкина Евдокима Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1816
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Год смерти
- 1816
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 622об-623
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 140
01 | Фомочкин Павел Петров: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Фомочкин Евдоким Петров: 32 / 50 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
03 | Фомочкина Пелагея Васильева: - / 52 | крестьянка - жена Фомочкина Евдокима Петрова [2]
04 | Фомочкин Фома Евдокимов: 11 / 29 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [2]
05 | Фомочкина Анна Данилова: - / 32 | крестьянка - жена Фомочкина Фомы Евдокимова [4]
06 | Фомочкина Надежда Фомина: - / 1 | крестьянка - дочь Фомочкина Фомы Евдокимова [4]
07 | Фомочкин Григорий Фомин: - / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Фомы Евдокимова [4]
08 | Фомочкин Нестор Евдокимов: 7 / 25 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [2]
09 | Фомочкина Варвара Потапова: - / 26 | крестьянка - жена Фомочкина Нестора Евдокимова [8]
10 | Фомочкин Андрей Несторов: - / 1 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Евдокимова [8]
11 | Фомочкин Миней Евдокимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [2]
12 | Фомочкина Васса: - / 20 | крестьянка - жена Фомочкина Минея Евдокимова [11]
13 | Фомочкин Никанор Петров: 24 / - | крестьянин - брат Фомочкина Евдокима Петрова [1]
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