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Фомочкин Павел Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Павел Петров
Пол
муж
Номер записи
3186
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
140
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 621об-622
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 140
01 | Фомочкин Павел Петров: 35 / - | крестьянин - глава
02 | Фомочкин Евдоким Петров: 32 / 50 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
03 | Фомочкина Пелагея Васильева: - / 52 | крестьянка - жена Фомочкина Евдокима Петрова [2]
04 | Фомочкин Фома Евдокимов: 11 / 29 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [2]
05 | Фомочкина Анна Данилова: - / 32 | крестьянка - жена Фомочкина Фомы Евдокимова [4]
06 | Фомочкина Надежда Фомина: - / 1 | крестьянка - дочь Фомочкина Фомы Евдокимова [4]
07 | Фомочкин Григорий Фомин: - / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Фомы Евдокимова [4]
08 | Фомочкин Нестор Евдокимов: 7 / 25 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [2]
09 | Фомочкина Варвара Потапова: - / 26 | крестьянка - жена Фомочкина Нестора Евдокимова [8]
10 | Фомочкин Андрей Несторов: - / 1 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Евдокимова [8]
11 | Фомочкин Миней Евдокимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [2]
12 | Фомочкина Васса: - / 20 | крестьянка - жена Фомочкина Минея Евдокимова [11]
13 | Фомочкин Никанор Петров: 24 / - | крестьянин - брат Фомочкина Евдокима Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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