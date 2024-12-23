Ранзина Екатерина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ранзина Екатерина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3185
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 139
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Ранзина Еремея Павлова [8]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 621об-622
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 139
01 | Ранзин Павел Иванов: 36 / 54 | крестьянин - глава
02 | Ранзина Мария Павлова: - / 12 | крестьянка - дочь Ранзина Павла Иванова [1]
03 | Ранзин Иван Павлов: 17 / 35 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
04 | Ранзина Екатерина Андреева: - / 36 | крестьянка - жена Ранзина Ивана Павлова [3]
05 | Ранзина Степанида Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Ранзина Ивана Павлова [3]
06 | Ранзин Василий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Ранзина Ивана Павлова [3]
07 | Ранзин Филимон Павлов: 13 / - | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
08 | Ранзин Еремей Павлов: 4 / 22 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
09 | Ранзина Екатерина: - / 27 | крестьянка - жена Ранзина Еремея Павлова [8]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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