Ранзин Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРанзин Иван Павлов

Ранзин Иван Павлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ранзин Иван Павлов
Пол
муж
Номер записи
3179
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ранзина Павла Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 621об-622
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 139
01 | Ранзин Павел Иванов: 36 / 54 | крестьянин - глава
02 | Ранзина Мария Павлова: - / 12 | крестьянка - дочь Ранзина Павла Иванова [1]
03 | Ранзин Иван Павлов: 17 / 35 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
04 | Ранзина Екатерина Андреева: - / 36 | крестьянка - жена Ранзина Ивана Павлова [3]
05 | Ранзина Степанида Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Ранзина Ивана Павлова [3]
06 | Ранзин Василий Иванов: - / 0 | крестьянин - сын Ранзина Ивана Павлова [3]
07 | Ранзин Филимон Павлов: 13 / - | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
08 | Ранзин Еремей Павлов: 4 / 22 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
09 | Ранзина Екатерина: - / 27 | крестьянка - жена Ранзина Еремея Павлова [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.