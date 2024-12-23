Терещенков Ефим Прокофьев
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Терещенков Ефим Прокофьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3174
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 138
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1830
- Возраст по текущей РС
- 3,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 621об-622
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 138
01 | Терещенков Иван Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Терещенков Алексей Иванов: 34 / - | крестьянин - сын Терещенкова Ивана Иванова [1]
03 | Терещенков Прокофий Артемьев: 30 / 48 | крестьянин - племянник Терещенкова Ивана Иванова [1]
04 | Терещенкова Дарья Федотова: - / 45 | крестьянка - жена Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
05 | Терещенкова Евфимия Прокофьева: - / 15 | крестьянка - дочь Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
06 | Терещенкова Анастасия Прокофьева: - / 12 | крестьянка - дочь Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
07 | Терещенкова Марина Григорьева: - / 53 | крестьянка - двоюродная сестра Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
08 | Терещенков Николай Прокофьев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
09 | Терещенкова Ксения Михайлова: - / 23 | крестьянка - жена Терещенкова Николая Прокофьева [8]
10 | Терещенков Михаил Прокофьев: - / 10,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
11 | Терещенков Ефим Прокофьев: - / 3,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
12 | Терещенков Емельян Артемьев: 26 / - | крестьянин - брат Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
13 | Терещенкова Прасковья Емельянова: - / 16 | крестьянка - дочь Терещенкова Емельяна Артемьева [12]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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