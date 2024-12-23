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Терещенков Николай Прокофьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Терещенков Николай Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
3171
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
138
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
18,5
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 621об-622
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 138
01 | Терещенков Иван Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Терещенков Алексей Иванов: 34 / - | крестьянин - сын Терещенкова Ивана Иванова [1]
03 | Терещенков Прокофий Артемьев: 30 / 48 | крестьянин - племянник Терещенкова Ивана Иванова [1]
04 | Терещенкова Дарья Федотова: - / 45 | крестьянка - жена Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
05 | Терещенкова Евфимия Прокофьева: - / 15 | крестьянка - дочь Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
06 | Терещенкова Анастасия Прокофьева: - / 12 | крестьянка - дочь Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
07 | Терещенкова Марина Григорьева: - / 53 | крестьянка - двоюродная сестра Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
08 | Терещенков Николай Прокофьев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
09 | Терещенкова Ксения Михайлова: - / 23 | крестьянка - жена Терещенкова Николая Прокофьева [8]
10 | Терещенков Михаил Прокофьев: - / 10,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
11 | Терещенков Ефим Прокофьев: - / 3,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
12 | Терещенков Емельян Артемьев: 26 / - | крестьянин - брат Терещенкова Прокофия Артемьева [3]
13 | Терещенкова Прасковья Емельянова: - / 16 | крестьянка - дочь Терещенкова Емельяна Артемьева [12]
Комментарий наборщика
В ревизии 1858 г. фамилия Кульпин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.354об-355: двор №121).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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