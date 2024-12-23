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Черкасов Захар Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черкасов Захар Федоров
Пол
муж
Номер записи
3162
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
137
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Черкасова Федора Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1780
Год смерти
1831
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 137
01 | Черкасов Федор Михайлов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Черкасов Ефим Федоров: 19 / 37 | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
03 | Черкасова Мавра Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Черкасова Ефима Федорова [2]
04 | Черкасова Ульяна Ефимова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Черкасова Ефима Федорова [2]
05 | Черкасова Ксения Ефимова: - / 10 | крестьянка - дочь Черкасова Ефима Федорова [2]
06 | Черкасов Иван Ефимов: - / 9,5 | крестьянин - сын Черкасова Ефима Федорова [2]
07 | Черкасов Нестор Ефимов: - / 0 | крестьянин - сын Черкасова Ефима Федорова [2]
08 | Черкасов Захар Федоров: 36 / - | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
09 | Черкасова Екатерина Захарова: - / 24 | крестьянка - дочь Черкасова Захара Федорова [8]
Комментарий наборщика
Дата смерти написана неразборчиво. Возможно, 1821 г.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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