Черкасов Федор Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Черкасов Федор Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3155
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 137
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1817
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Год смерти
- 1817
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 137
01 | Черкасов Федор Михайлов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Черкасов Ефим Федоров: 19 / 37 | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
03 | Черкасова Мавра Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Черкасова Ефима Федорова [2]
04 | Черкасова Ульяна Ефимова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Черкасова Ефима Федорова [2]
05 | Черкасова Ксения Ефимова: - / 10 | крестьянка - дочь Черкасова Ефима Федорова [2]
06 | Черкасов Иван Ефимов: - / 9,5 | крестьянин - сын Черкасова Ефима Федорова [2]
07 | Черкасов Нестор Ефимов: - / 0 | крестьянин - сын Черкасова Ефима Федорова [2]
08 | Черкасов Захар Федоров: 36 / - | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
09 | Черкасова Екатерина Захарова: - / 24 | крестьянка - дочь Черкасова Захара Федорова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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