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Куксин Терентий Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Куксин Терентий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
3153
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Куксина Тимофея Никифорова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1816
Возраст по текущей РС
17,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 136
01 | Куксин Тимофей Никифоров: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Куксина Татьяна Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Куксина Тимофея Никифорова [1]
03 | Куксина Екатерина Тимофеева: - / 9 | крестьянка - дочь Куксина Тимофея Никифорова [1]
04 | Куксин Терентий Тимофеев: - / 17,5 | крестьянин - сын Куксина Тимофея Никифорова [1]
05 | Куксин Михаил Тимофеев: - / 14,5 | крестьянин - сын Куксина Тимофея Никифорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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