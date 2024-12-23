Куксин Тимофей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуксин Тимофей Никифоров

Куксин Тимофей Никифоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Куксин Тимофей Никифоров
Пол
муж
Номер записи
3150
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 136
01 | Куксин Тимофей Никифоров: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Куксина Татьяна Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Куксина Тимофея Никифорова [1]
03 | Куксина Екатерина Тимофеева: - / 9 | крестьянка - дочь Куксина Тимофея Никифорова [1]
04 | Куксин Терентий Тимофеев: - / 17,5 | крестьянин - сын Куксина Тимофея Никифорова [1]
05 | Куксин Михаил Тимофеев: - / 14,5 | крестьянин - сын Куксина Тимофея Никифорова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.