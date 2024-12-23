Ковалев Андрей Яковлев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ковалев Андрей Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3147
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 135
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1820
- Возраст по текущей РС
- 13,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 135
01 | Ковалев Иван Андреев: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ковалев Яков Тимофеев: 19 / 37 | крестьянин - внук Ковалева Ивана Андреева [1]
03 | Ковалева Анисья Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Ковалева Якова Тимофеева [2]
04 | Ковалева Екатерина Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Ковалева Якова Тимофеева [2]
05 | Ковалев Андрей Яковлев: - / 13,5 | крестьянин - сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
06 | Ковалев Митрофан Пименов: 7 / 25 | крестьянин - приемный сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
07 | Ковалева Евфимия: - / 23 | крестьянка - жена Ковалева Митрофана Пименова [6]
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