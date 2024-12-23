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Ковалева Екатерина Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалева Екатерина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
3146
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
135
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ковалева Якова Тимофеева [2]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 135
01 | Ковалев Иван Андреев: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ковалев Яков Тимофеев: 19 / 37 | крестьянин - внук Ковалева Ивана Андреева [1]
03 | Ковалева Анисья Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Ковалева Якова Тимофеева [2]
04 | Ковалева Екатерина Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Ковалева Якова Тимофеева [2]
05 | Ковалев Андрей Яковлев: - / 13,5 | крестьянин - сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
06 | Ковалев Митрофан Пименов: 7 / 25 | крестьянин - приемный сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
07 | Ковалева Евфимия: - / 23 | крестьянка - жена Ковалева Митрофана Пименова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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