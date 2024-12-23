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Ковалев Иван Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
3143
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
135
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 135
01 | Ковалев Иван Андреев: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ковалев Яков Тимофеев: 19 / 37 | крестьянин - внук Ковалева Ивана Андреева [1]
03 | Ковалева Анисья Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Ковалева Якова Тимофеева [2]
04 | Ковалева Екатерина Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Ковалева Якова Тимофеева [2]
05 | Ковалев Андрей Яковлев: - / 13,5 | крестьянин - сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
06 | Ковалев Митрофан Пименов: 7 / 25 | крестьянин - приемный сын Ковалева Якова Тимофеева [2]
07 | Ковалева Евфимия: - / 23 | крестьянка - жена Ковалева Митрофана Пименова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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