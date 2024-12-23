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Ковалева Екатерина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалева Екатерина
Пол
жен
Номер записи
3141
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Ковалева Кузьмы Данилова [1]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 134
01 | Ковалев Даниил Ильин: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Киреева: - / 51 | крестьянка - жена Ковалева Данилы Ильина [1]
03 | Ковалев Кузьма Данилов: 8 / 26 | крестьянин - сын Ковалева Данилы Ильина [1]
04 | Ковалева Екатерина: - / 26 | крестьянка - жена Ковалева Кузьмы Данилова [1]
05 | Ковалева Мария: - / 14 | крестьянка - свояченица Ковалева Кузьмы Данилова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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