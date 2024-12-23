Ковалев Кузьма Данилов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ковалев Кузьма Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3140
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 134
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ковалева Данилы Ильина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 134
01 | Ковалев Даниил Ильин: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Киреева: - / 51 | крестьянка - жена Ковалева Данилы Ильина [1]
03 | Ковалев Кузьма Данилов: 8 / 26 | крестьянин - сын Ковалева Данилы Ильина [1]
04 | Ковалева Екатерина: - / 26 | крестьянка - жена Ковалева Кузьмы Данилова [1]
05 | Ковалева Мария: - / 14 | крестьянка - свояченица Ковалева Кузьмы Данилова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.