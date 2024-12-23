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Ковалев Даниил Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Даниил Ильин
Пол
муж
Номер записи
3138
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 620об-621
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 134
01 | Ковалев Даниил Ильин: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Киреева: - / 51 | крестьянка - жена Ковалева Данилы Ильина [1]
03 | Ковалев Кузьма Данилов: 8 / 26 | крестьянин - сын Ковалева Данилы Ильина [1]
04 | Ковалева Екатерина: - / 26 | крестьянка - жена Ковалева Кузьмы Данилова [1]
05 | Ковалева Мария: - / 14 | крестьянка - свояченица Ковалева Кузьмы Данилова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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