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Кашанин Елисей Митрофанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанин Елисей Митрофанов
Пол
муж
Номер записи
3135
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Кашанина Митрофана Алексеева [1]
Возраст по прошлой РС
4,5
Возраст по текущей РС
22,5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 133
01 | Кашанин Митрофан Алексеев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Кашанина Васса Федорова: - / 52 | крестьянка - жена Кашанина Митрофана Алексеева [1]
03 | Кашанина Агафья Митрофанова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
04 | Кашанина Марфа Митрофанова: - / 10 | крестьянка - дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
05 | Кашанин Елисей Митрофанов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Кашанина Митрофана Алексеева [1]
06 | Кашанина Татьяна Сергеева: - / 21 | крестьянка - жена Кашанина Елисея Митрофанова [5]
07 | Кашанин Егор Елисеев: - / 0 | крестьянин - сын Кашанина Елисея Митрофанова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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