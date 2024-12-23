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Кашанина Марфа Митрофанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашанина Марфа Митрофанова
Пол
жен
Номер записи
3134
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 133
01 | Кашанин Митрофан Алексеев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Кашанина Васса Федорова: - / 52 | крестьянка - жена Кашанина Митрофана Алексеева [1]
03 | Кашанина Агафья Митрофанова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
04 | Кашанина Марфа Митрофанова: - / 10 | крестьянка - дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
05 | Кашанин Елисей Митрофанов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Кашанина Митрофана Алексеева [1]
06 | Кашанина Татьяна Сергеева: - / 21 | крестьянка - жена Кашанина Елисея Митрофанова [5]
07 | Кашанин Егор Елисеев: - / 0 | крестьянин - сын Кашанина Елисея Митрофанова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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