Кашанин Митрофан Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашанин Митрофан Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3131
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 133
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1822
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Год смерти
- 1822
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 133
01 | Кашанин Митрофан Алексеев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Кашанина Васса Федорова: - / 52 | крестьянка - жена Кашанина Митрофана Алексеева [1]
03 | Кашанина Агафья Митрофанова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
04 | Кашанина Марфа Митрофанова: - / 10 | крестьянка - дочь Кашанина Митрофана Алексеева [1]
05 | Кашанин Елисей Митрофанов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Кашанина Митрофана Алексеева [1]
06 | Кашанина Татьяна Сергеева: - / 21 | крестьянка - жена Кашанина Елисея Митрофанова [5]
07 | Кашанин Егор Елисеев: - / 0 | крестьянин - сын Кашанина Елисея Митрофанова [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Кеняшов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.50а-об-51: двор №139).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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