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Кинешова Дарья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кинешова Дарья Иванова
Пол
жен
Номер записи
3130
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Кинешова Михаила Дементьева [5]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 132
01 | Кинешов Дементий Тимофеев: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Кинешова Марфа Ларионова: - / 41 | крестьянка - жена Кинешова Дементия Тимофеева [1]
03 | Кинешова Анисья Дементьева: - / 15 | крестьянка - дочь Кинешова Дементия Тимофеева [1]
04 | Кинешова Евдокия Дементьева: - / 10 | крестьянка - дочь Кинешова Дементия Тимофеева [1]
05 | Кинешов Михаил Дементьев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Кинешова Дементия Тимофеева [1]
06 | Кинешова Дарья Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Кинешова Михаила Дементьева [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.352об-353: двор №117).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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