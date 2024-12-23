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Кинешов Дементий Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кинешов Дементий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
3125
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 132
01 | Кинешов Дементий Тимофеев: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Кинешова Марфа Ларионова: - / 41 | крестьянка - жена Кинешова Дементия Тимофеева [1]
03 | Кинешова Анисья Дементьева: - / 15 | крестьянка - дочь Кинешова Дементия Тимофеева [1]
04 | Кинешова Евдокия Дементьева: - / 10 | крестьянка - дочь Кинешова Дементия Тимофеева [1]
05 | Кинешов Михаил Дементьев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Кинешова Дементия Тимофеева [1]
06 | Кинешова Дарья Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Кинешова Михаила Дементьева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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