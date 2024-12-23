Кинешова Евдокия Митрофанова
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кинешова Евдокия Митрофанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3119
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 131
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Кинешова Митрофана Егорова [5]
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 131
01 | Кинешов Тимофей Яковлев: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Кинешов Егор Тимофеев: 28 / 46 | крестьянин - сын Кинешова Тимофея Яковлева [1]
03 | Кинешова Пелагея Никонова: - / 47 | крестьянка - жена Кинешова Егора Тимофеева [2]
04 | Кинешова Екатерина Егорова: - / 10 | крестьянка - дочь Кинешова Егора Тимофеева [2]
05 | Кинешов Митрофан Егоров: 6 / 24 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
06 | Кинешова Степанида Захарова: - / 25 | крестьянка - жена Кинешова Митрофана Егорова [5]
07 | Кинешова Марфа Митрофанова: - / 6 | крестьянка - дочь Кинешова Митрофана Егорова [5]
08 | Кинешова Евдокия Митрофанова: - / 0 | крестьянка - дочь Кинешова Митрофана Егорова [5]
09 | Кинешов Григорий Егоров: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
10 | Кинешова Анисья Маркелова: - / 21 | крестьянка - жена Кинешова Григория Егорова [9]
11 | Кинешова Прасковья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Кинешова Григория Егорова [9]
12 | Кинешов Прокофий Егоров: - / 16,5 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
13 | Кинешов Иван Егоров: - / 9,5 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
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