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Кинешов Тимофей Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кинешов Тимофей Яковлев
Пол
муж
Номер записи
3112
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
131
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умер
Год убытия
1832
Год рождения вычисленный
1767
Год смерти
1832
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 619об-620
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 131
01 | Кинешов Тимофей Яковлев: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Кинешов Егор Тимофеев: 28 / 46 | крестьянин - сын Кинешова Тимофея Яковлева [1]
03 | Кинешова Пелагея Никонова: - / 47 | крестьянка - жена Кинешова Егора Тимофеева [2]
04 | Кинешова Екатерина Егорова: - / 10 | крестьянка - дочь Кинешова Егора Тимофеева [2]
05 | Кинешов Митрофан Егоров: 6 / 24 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
06 | Кинешова Степанида Захарова: - / 25 | крестьянка - жена Кинешова Митрофана Егорова [5]
07 | Кинешова Марфа Митрофанова: - / 6 | крестьянка - дочь Кинешова Митрофана Егорова [5]
08 | Кинешова Евдокия Митрофанова: - / 0 | крестьянка - дочь Кинешова Митрофана Егорова [5]
09 | Кинешов Григорий Егоров: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
10 | Кинешова Анисья Маркелова: - / 21 | крестьянка - жена Кинешова Григория Егорова [9]
11 | Кинешова Прасковья Григорьева: - / 2 | крестьянка - дочь Кинешова Григория Егорова [9]
12 | Кинешов Прокофий Егоров: - / 16,5 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
13 | Кинешов Иван Егоров: - / 9,5 | крестьянин - сын Кинешова Егора Тимофеева [2]
Комментарий наборщика
Фамилия в документе: Киняшев. Приведена в соответствие с формой, встречающейся в этой ревизии чаще других: Кинешов.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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