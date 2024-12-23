Кинешова Татьяна Арефьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кинешова Татьяна Арефьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3108
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 130
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Кинешова Арефия Корнеева [4]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 618об-619
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 130
01 | Кинешов Василий Матвеев: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Кинешов Корней Васильев: 36 / 54 | крестьянин - сын Кинешова Василия Матвеева [1]
03 | Кинешова Анастасия Корнеева: - / 17,5 | крестьянка - дочь Кинешова Корнея Васильева [2]
04 | Кинешов Арефий Корнеев: 8 / 26 | крестьянин - сын Кинешова Корнея Васильева [2]
05 | Кинешова Варвара Филиппова: - / 29 | крестьянка - жена Кинешова Арефия Корнеева [4]
06 | Кинешова Татьяна Арефьева: - / 6 | крестьянка - дочь Кинешова Арефия Корнеева [4]
07 | Кинешова Пелагея Арефьева: - / 1,5 | крестьянка - дочь Кинешова Арефия Корнеева [4]
08 | Кинешов Антон Арефьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Кинешова Арефия Корнеева [4]
09 | Кинешов Трофим Васильев: 30 / - | крестьянин - брат Кинешова Корнея Васильева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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