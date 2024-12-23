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Кинешов Василий Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кинешов Василий Матвеев
Пол
муж
Номер записи
3103
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
130
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
60
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 618об-619
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 130
01 | Кинешов Василий Матвеев: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Кинешов Корней Васильев: 36 / 54 | крестьянин - сын Кинешова Василия Матвеева [1]
03 | Кинешова Анастасия Корнеева: - / 17,5 | крестьянка - дочь Кинешова Корнея Васильева [2]
04 | Кинешов Арефий Корнеев: 8 / 26 | крестьянин - сын Кинешова Корнея Васильева [2]
05 | Кинешова Варвара Филиппова: - / 29 | крестьянка - жена Кинешова Арефия Корнеева [4]
06 | Кинешова Татьяна Арефьева: - / 6 | крестьянка - дочь Кинешова Арефия Корнеева [4]
07 | Кинешова Пелагея Арефьева: - / 1,5 | крестьянка - дочь Кинешова Арефия Корнеева [4]
08 | Кинешов Антон Арефьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Кинешова Арефия Корнеева [4]
09 | Кинешов Трофим Васильев: 30 / - | крестьянин - брат Кинешова Корнея Васильева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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