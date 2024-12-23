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Маюров Филипп Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маюров Филипп Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
3102
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
129
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Маюрова Гавриила Михайлова [8]
Дата рождения, указанная в РС
1819
Возраст по текущей РС
14,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 618об-619
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 129
01 | Маюров Андрей Тихонов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Маюров Михаил Андреев: 52 / - | крестьянин - сын Маюрова Андрея Тихонова [1]
03 | Маюров Тимофей Михайлов: 24 / 42 | крестьянин - сын Маюрова Михаила Андреева [2]
04 | Маюрова Екатерина Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Маюрова Тимофея Михайлова [3]
05 | Маюров Лука Тимофеев: 2 / 20 | крестьянин - сын Маюрова Тимофея Михайлова [3]
06 | Маюрова Федора Никанорова: - / 19 | крестьянка - жена Маюрова Луки Тимофеева [5]
07 | Маюров Илья Тимофеев: - / 15,5 | крестьянин - сын Маюрова Тимофея Михайлова [3]
08 | Маюров Гавриил Михайлов: 19 / - | крестьянин - брат Маюрова Тимофея Михайлова [3]
09 | Маюров Филипп Гаврилов: - / 14,5 | крестьянин - сын Маюрова Гавриила Михайлова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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