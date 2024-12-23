Маюров Тимофей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаюров Тимофей Михайлов

Маюров Тимофей Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маюров Тимофей Михайлов
Пол
муж
Номер записи
3096
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
129
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Маюрова Михаила Андреева [2]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 618об-619
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 129
01 | Маюров Андрей Тихонов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Маюров Михаил Андреев: 52 / - | крестьянин - сын Маюрова Андрея Тихонова [1]
03 | Маюров Тимофей Михайлов: 24 / 42 | крестьянин - сын Маюрова Михаила Андреева [2]
04 | Маюрова Екатерина Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Маюрова Тимофея Михайлова [3]
05 | Маюров Лука Тимофеев: 2 / 20 | крестьянин - сын Маюрова Тимофея Михайлова [3]
06 | Маюрова Федора Никанорова: - / 19 | крестьянка - жена Маюрова Луки Тимофеева [5]
07 | Маюров Илья Тимофеев: - / 15,5 | крестьянин - сын Маюрова Тимофея Михайлова [3]
08 | Маюров Гавриил Михайлов: 19 / - | крестьянин - брат Маюрова Тимофея Михайлова [3]
09 | Маюров Филипп Гаврилов: - / 14,5 | крестьянин - сын Маюрова Гавриила Михайлова [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.