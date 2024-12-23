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Кинешов Моисей Филиппов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кинешов Моисей Филиппов
Пол
муж
Номер записи
3087
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
128
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
Возраст по прошлой РС
2,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1816
Год рождения вычисленный
1813
Год смерти
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 128
01 | Кинешов Яков Матвеев: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Кинешов Филипп Яковлев: 30 / 48 | крестьянин - сын Кинешова Якова Матвеева [1]
03 | Кинешова Агафья Никифорова: - / 48 | крестьянка - жена Кинешова Филиппа Яковлева [2]
04 | Кинешов Моисей Филиппов: 2,5 / - | крестьянин - сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
05 | Кинешов Семен Филиппов: - / 16,5 | крестьянин - сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
06 | Кинешов Михаил Филиппов: - / 11,5 | крестьянин - сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
07 | Кинешов Василий Григорьев: 19 / 37 | крестьянин - зять Кинешова Филиппа Яковлева [2]
08 | Кинешова Евдокия Филиппова: - / 30 | крестьянка - жена Кинешова Василия Григорьева [7]
09 | Кинешова Ирина Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Кинешова Василия Григорьева [7]
10 | Кинешов Иван Васильев: - / 3,5 | крестьянин - сын Кинешова Василия Григорьева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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