Кинешов Филипп Яковлев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кинешов Филипп Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3085
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 128
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Кинешова Якова Матвеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 128
01 | Кинешов Яков Матвеев: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Кинешов Филипп Яковлев: 30 / 48 | крестьянин - сын Кинешова Якова Матвеева [1]
03 | Кинешова Агафья Никифорова: - / 48 | крестьянка - жена Кинешова Филиппа Яковлева [2]
04 | Кинешов Моисей Филиппов: 2,5 / - | крестьянин - сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
05 | Кинешов Семен Филиппов: - / 16,5 | крестьянин - сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
06 | Кинешов Михаил Филиппов: - / 11,5 | крестьянин - сын Кинешова Филиппа Яковлева [2]
07 | Кинешов Василий Григорьев: 19 / 37 | крестьянин - зять Кинешова Филиппа Яковлева [2]
08 | Кинешова Евдокия Филиппова: - / 30 | крестьянка - жена Кинешова Василия Григорьева [7]
09 | Кинешова Ирина Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Кинешова Василия Григорьева [7]
10 | Кинешов Иван Васильев: - / 3,5 | крестьянин - сын Кинешова Василия Григорьева [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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