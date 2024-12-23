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Мокрецов Поликарп Терентьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Поликарп Терентьев
Пол
муж
Номер записи
3082
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
127
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
зять Мокрецова Григория Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
умер
Год убытия
1833
Год рождения вычисленный
1794
Год смерти
1833
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 127
01 | Мокрецов Григорий Андреев: 37 / 55 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 52 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Андреева [1]
03 | Мокрецова Евдокия Григорьева: - / 20 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
04 | Мокрецова Фекла Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
05 | Мокрецов Поликарп Терентьев: 22 / - | крестьянин - зять Мокрецова Григория Андреева [1]
06 | Мокрецов Абрам Поликарпов: - / 15,5 | крестьянин - сын Мокрецова Поликарпа Терентьева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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