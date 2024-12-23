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Мокрецова Анна Леонтьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецова Анна Леонтьева
Пол
жен
Номер записи
3079
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
127
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Мокрецова Григория Андреева [1]
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 127
01 | Мокрецов Григорий Андреев: 37 / 55 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 52 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Андреева [1]
03 | Мокрецова Евдокия Григорьева: - / 20 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
04 | Мокрецова Фекла Григорьева: - / 16 | крестьянка - дочь Мокрецова Григория Андреева [1]
05 | Мокрецов Поликарп Терентьев: 22 / - | крестьянин - зять Мокрецова Григория Андреева [1]
06 | Мокрецов Абрам Поликарпов: - / 15,5 | крестьянин - сын Мокрецова Поликарпа Терентьева [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.49об-50: двор №134).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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