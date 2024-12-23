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Василенкова Устиния Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василенкова Устиния Федорова
Пол
жен
Номер записи
3074
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Василенкова Ивана Васильева [3]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 126
01 | Василенков Алексей Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Василенков Василий Алексеев: 22 / 40 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Васильева [1]
03 | Василенков Иван Васильев: 2 / 18,5 | крестьянин - сын Василенкова Василия Алексеева [2]
04 | Василенкова Устиния Федорова: - / 20 | крестьянка - жена Василенкова Ивана Васильева [3]
05 | Василенкова Евфимия Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Василенкова Ивана Васильева [3]
06 | Василенкова Евфимия Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Василенкова Ивана Васильева [3]
07 | Василенков Анисим Алексеев: 10 / 28 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Васильева [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.349об-350: двор №111).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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