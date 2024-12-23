Василенков Василий Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Василенков Василий Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3072
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 126
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Василенкова Алексея Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 126
01 | Василенков Алексей Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Василенков Василий Алексеев: 22 / 40 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Васильева [1]
03 | Василенков Иван Васильев: 2 / 18,5 | крестьянин - сын Василенкова Василия Алексеева [2]
04 | Василенкова Устиния Федорова: - / 20 | крестьянка - жена Василенкова Ивана Васильева [3]
05 | Василенкова Евфимия Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Василенкова Ивана Васильева [3]
06 | Василенкова Евфимия Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Василенкова Ивана Васильева [3]
07 | Василенков Анисим Алексеев: 10 / 28 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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