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Василенков Василий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василенков Василий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
3072
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Василенкова Алексея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 617об-618
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 126
01 | Василенков Алексей Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Василенков Василий Алексеев: 22 / 40 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Васильева [1]
03 | Василенков Иван Васильев: 2 / 18,5 | крестьянин - сын Василенкова Василия Алексеева [2]
04 | Василенкова Устиния Федорова: - / 20 | крестьянка - жена Василенкова Ивана Васильева [3]
05 | Василенкова Евфимия Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Василенкова Ивана Васильева [3]
06 | Василенкова Евфимия Иванова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Василенкова Ивана Васильева [3]
07 | Василенков Анисим Алексеев: 10 / 28 | крестьянин - сын Василенкова Алексея Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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