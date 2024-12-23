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Зайцов Тихон Платонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Зайцов Тихон Платонов
Пол
муж
Номер записи
3069
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
125
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
пасынок Зайцова Федота Яковлева [3]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 125
01 | Зайцов Яков Михайлов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Зайцова Ульяна Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Зайцова Якова Михайлова [1]
03 | Зайцов Федот Яковлев: 22 / 40 | крестьянин - сын Зайцова Якова Михайлова [1]
04 | Зайцов Тихон Платонов: 2 / 20 | крестьянин - пасынок Зайцова Федота Яковлева [3]
05 | Зайцов Ефим Федотов: - / 8 | крестьянин - сын Зайцова Федота Яковлева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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