Зайцов Яков Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Зайцов Яков Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3066
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 125
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1830
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Год смерти
- 1830
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 125
01 | Зайцов Яков Михайлов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Зайцова Ульяна Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Зайцова Якова Михайлова [1]
03 | Зайцов Федот Яковлев: 22 / 40 | крестьянин - сын Зайцова Якова Михайлова [1]
04 | Зайцов Тихон Платонов: 2 / 20 | крестьянин - пасынок Зайцова Федота Яковлева [3]
05 | Зайцов Ефим Федотов: - / 8 | крестьянин - сын Зайцова Федота Яковлева [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. записан во дворе своего отчима (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.48об-49: двор №132).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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