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Зайцов Яков Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Зайцов Яков Михайлов
Пол
муж
Номер записи
3066
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
125
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 125
01 | Зайцов Яков Михайлов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Зайцова Ульяна Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Зайцова Якова Михайлова [1]
03 | Зайцов Федот Яковлев: 22 / 40 | крестьянин - сын Зайцова Якова Михайлова [1]
04 | Зайцов Тихон Платонов: 2 / 20 | крестьянин - пасынок Зайцова Федота Яковлева [3]
05 | Зайцов Ефим Федотов: - / 8 | крестьянин - сын Зайцова Федота Яковлева [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. записан во дворе своего отчима (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.48об-49: двор №132).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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