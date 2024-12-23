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Галкин Иван Филимонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Галкин Иван Филимонов
Пол
муж
Номер записи
3065
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
124
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Галкина Филимона Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 124
01 | Галкин Филимон Иванов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Галкин Захар Филимонов: 19 / 37 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
03 | Галкина Мария Максимова: - / 33 | крестьянка - жена Галкина Захара Филимонова [2]
04 | Галкина Варвара Захарова: - / 9 | крестьянка - дочь Галкина Захара Филимонова [2]
05 | Галкин Семен Захаров: 1,5 / - | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
06 | Галкин Петр Захаров: - / 14,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
07 | Галкин Иван Захаров: - / 11,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
08 | Галкин Корнила Филимонов: 17 / - | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
09 | Галкин Иван Филимонов: 14 / - | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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