Галкин Иван Захаров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Галкин Иван Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3063
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 124
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Галкина Захара Филимонова [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1822
- Возраст по текущей РС
- 11,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 124
01 | Галкин Филимон Иванов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Галкин Захар Филимонов: 19 / 37 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
03 | Галкина Мария Максимова: - / 33 | крестьянка - жена Галкина Захара Филимонова [2]
04 | Галкина Варвара Захарова: - / 9 | крестьянка - дочь Галкина Захара Филимонова [2]
05 | Галкин Семен Захаров: 1,5 / - | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
06 | Галкин Петр Захаров: - / 14,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
07 | Галкин Иван Захаров: - / 11,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
08 | Галкин Корнила Филимонов: 17 / - | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
09 | Галкин Иван Филимонов: 14 / - | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.