Галкин Филимон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Филимон Иванов

Галкин Филимон Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Галкин Филимон Иванов
Пол
муж
Номер записи
3057
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
124
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Причина выбытия
умер
Год убытия
1816
Год рождения вычисленный
1767
Год смерти
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 124
01 | Галкин Филимон Иванов: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Галкин Захар Филимонов: 19 / 37 | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
03 | Галкина Мария Максимова: - / 33 | крестьянка - жена Галкина Захара Филимонова [2]
04 | Галкина Варвара Захарова: - / 9 | крестьянка - дочь Галкина Захара Филимонова [2]
05 | Галкин Семен Захаров: 1,5 / - | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
06 | Галкин Петр Захаров: - / 14,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
07 | Галкин Иван Захаров: - / 11,5 | крестьянин - сын Галкина Захара Филимонова [2]
08 | Галкин Корнила Филимонов: 17 / - | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
09 | Галкин Иван Филимонов: 14 / - | крестьянин - сын Галкина Филимона Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.