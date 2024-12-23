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Капустина Мария

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Капустина Мария
Пол
жен
Номер записи
3053
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Капустина Потапа Львова [1]
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 123
01 | Капустин Потап Львов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Капустина Мария: - / 31 | крестьянка - жена Капустина Потапа Львова [1]
03 | Капустин Николай Потапов: 2 / 20 | крестьянин - сын Капустина Потапа Львова [1]
04 | Капустина Евфросиния: - / 23 | крестьянка - жена Капустина Николая Потапова [3]
05 | Капустина Евдокия Николаева: - / 14 | крестьянка - дочь Капустина Николая Потапова [3]
Комментарий наборщика
Вторая жена. Отчество в документе не указано.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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