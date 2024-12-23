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Капустин Потап Львов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Капустин Потап Львов
Пол
муж
Номер записи
3052
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 616об-617
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 123
01 | Капустин Потап Львов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Капустина Мария: - / 31 | крестьянка - жена Капустина Потапа Львова [1]
03 | Капустин Николай Потапов: 2 / 20 | крестьянин - сын Капустина Потапа Львова [1]
04 | Капустина Евфросиния: - / 23 | крестьянка - жена Капустина Николая Потапова [3]
05 | Капустина Евдокия Николаева: - / 14 | крестьянка - дочь Капустина Николая Потапова [3]
Комментарий наборщика
Отчество исправлено в соответствии с ревизиями 1816 и 1858 г.г. В документе отчество Леонтьев.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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