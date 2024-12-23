Капустин Петр Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Капустин Петр Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3050
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 122
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1816
- Возраст по текущей РС
- 17,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 122
01 | Капустин Прокофий Львов: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Капустин Дмитрий Прокофьев: 27 / 45 | крестьянин - сын Капустина Прокофия Леонова [1]
03 | Капустина Матрена: - / 22 | крестьянка - жена Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
04 | Капустина Наталья Дмитриева: - / 7,5 | крестьянка - дочь Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
05 | Капустин Анисим Прокофьев: 9 / - | крестьянин - сын Капустина Прокофия Леонова [1]
06 | Капустин Петр Дмитриев: - / 17,5 | крестьянин - сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
07 | Капустин Потап Дмитриев: - / 13,5 | крестьянин - сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
- Комментарий наборщика
- Сын от первой жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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