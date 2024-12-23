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Капустин Анисим Прокофьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Капустин Анисим Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
3049
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
122
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Капустина Прокофия Леонова [1]
Возраст по прошлой РС
9
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 122
01 | Капустин Прокофий Львов: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Капустин Дмитрий Прокофьев: 27 / 45 | крестьянин - сын Капустина Прокофия Леонова [1]
03 | Капустина Матрена: - / 22 | крестьянка - жена Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
04 | Капустина Наталья Дмитриева: - / 7,5 | крестьянка - дочь Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
05 | Капустин Анисим Прокофьев: 9 / - | крестьянин - сын Капустина Прокофия Леонова [1]
06 | Капустин Петр Дмитриев: - / 17,5 | крестьянин - сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
07 | Капустин Потап Дмитриев: - / 13,5 | крестьянин - сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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