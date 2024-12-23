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Капустин Дмитрий Прокофьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Капустин Дмитрий Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
3046
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
122
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Капустина Прокофия Леонова [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 122
01 | Капустин Прокофий Львов: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Капустин Дмитрий Прокофьев: 27 / 45 | крестьянин - сын Капустина Прокофия Леонова [1]
03 | Капустина Матрена: - / 22 | крестьянка - жена Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
04 | Капустина Наталья Дмитриева: - / 7,5 | крестьянка - дочь Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
05 | Капустин Анисим Прокофьев: 9 / - | крестьянин - сын Капустина Прокофия Леонова [1]
06 | Капустин Петр Дмитриев: - / 17,5 | крестьянин - сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
07 | Капустин Потап Дмитриев: - / 13,5 | крестьянин - сын Капустина Дмитрия Прокофьева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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